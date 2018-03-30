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Арбитр МКАС при ТПП Украины Юлия Черных рассказала слушателям LHS о новеллах нового регламента МКАС

Новеллы нового регламента МКАС при ТПП Украины в рамках Legal High School проанализировала арбитр МКАС при ТПП Украины, партнер ЮК ARBITRADE Юлия Черных.

«Новый регламент МКАС при ТПП Украины включает изменения в ряд законодательных актов Украины и затрагивает такие вопросы, как арбитрабельность споров; изменение подсудности дел, связанных с арбитражем; обеспечение доказательств; меры обеспечения иска; начисление процентов по арбитражному решению, которое предусматривает начисления к уплате», — рассказала Юлия Черных.

Основные изменения в арбитражный регламент МКАС при ТПП Украины следующие.

Появилась новая статья 2 «Применение Регламента», которая уточняет вопросы компетенции МКАС в случае некорректной арбитражной оговорки:

— если стороны договорились о передаче спора в МКАС, то они ipso facto (в силу самого факта) считаются согласившимися в письменном виде на применение Регламента МКАС;

— во всех случаях, когда стороны договорились о рассмотрении спора в соответствии с настоящим Регламентом, но не указали арбитражное учреждение или неточно/неполно указали наименование МКАС, считается, что стороны согласились на передачу спора на рассмотрение МКАС.

Впервые была закреплена обязанность быстрого и экономного ведения процесса:

— по всем вопросам, прямо не урегулированным настоящим Регламентом, МКАС, состав Арбитражного суда, стороны, третьи лица, а также другие лица, участвующие в арбитражном разбирательстве (докладчик, эксперты, переводчики, свидетели), должны действовать добросовестно, в духе его положений и прилагать все разумные усилия для обеспечения справедливого, быстрого и экономного завершения арбитражного разбирательства и возможности исполнения арбитражного решения.

Кроме того, основными изменениями Регламента предусмотрено проведение организационных слушаний, обновлены правила доказывания (более активная роль арбитров), введена возможность проверки решения арбитража генеральным секретарем МКАС перед его вынесением.

Для привлечения третьего лица теперь не является обязательным его письменное согласие, если все стороны связаны одним арбитражным соглашением.

В случае ведения арбитражного разбирательства на английском языке расходы на перевод больше не возлагаются на стороны.

Сторона может просить состав арбитража об участии в устном слушании, а арбитраж вправе провести заслушивание свидетелей или экспертов с использованием систем конференц-связи.

Регламент закрепил возможность подачи документов в электронном виде.

Предусмотрена возможность принятия решений Президиума МКАС путем опроса его членов с использованием электронных и других средств связи, позволяющих фиксировать результат опроса в протоколе.

Согласно статье 45 Регламента, стороны могут договориться об ускоренной процедуре арбитражного разбирательства. В такой ситуации дело будет слушаться одним арбитром, за исключением случаев, когда стороны договорились об ином; обмен письменными объяснениями ограничивается иском и отзывом.

В новом регламенте детализирована процедура получения сторонами обеспечительных мер в арбитраже. Появилась возможность получения встречного обеспечения.

В то же время стороны могут обратиться в национальный суд относительно принятия обеспечительных мер, но должны проинформировать об этом МКАС.

«Указание цены иска теперь обязательно для всех категорий споров, даже если исковые требования или их часть имеют неденежный характер», — отметила спикер.

Для стимулирования мирного разрешения споров было введено положение, согласно которому в случае вынесения решения о согласованных условиях в первом заседании 25% арбитражного сбора возвращается истцу.

Президиум МКАС может увеличить размер арбитражного сбора с учетом сложности и продолжительности дела, количества требований и участников.

«МКАС всегда открыт для разъяснений и проводит достаточно много мероприятий, помогающих участникам лучше понять процедуры и механизм работы коммерческого арбитражного суда», — сообщила в завершение лекции Юлия Черных.