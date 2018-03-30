Парламент Нидерландов обсудит санкции против фигурантов списка Магнитского

Голландские депутаты намерены обсудить замораживание активов и запрет на получение виз для кремлевских чиновников в ответ на отравление в Солсбери. Об этом сообщает EUobserver, передает «Европейская правда».
Депутат от правоцентристской партии CDA Питер Омтзигт представил предложение направить правительству Нидерландов запрос о введении санкций против иностранцев из списка Магнитского на национальном уровне и призвать ЕС к подобным мерам.
Ранее на этой неделе Нидерланды приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Санкции против фигурантов так называемого списка Магнитского уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.
В список входят 49 россиян, которым запрещен въезд в указанные страны за связи с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
«Закон Магнитского» получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.
Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из средств налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.
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