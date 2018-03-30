Сегодня 30 марта 2018 года, 16:25

22-23 апреля пройдет VIII Всеукраинский турнир по классическим судебным дебатам по земельному праву

Турнир будет проходить 22-23 апреля 2018 года в помещении КААС (ул.Московская, 8)

22-23 апреля в Киевском апелляционном административном суде города Киева пройдет VIII Всеукраинский турнир по классическим судебным дебатам по земельному праву при поддержке юридической фирмы «Тотум» — это одни из старейших и самых масштабных в Украине национального уровня соревнования команд студентов юридических специальностей по имитации упрощенного судебного заседания (без соблюдения процессуальных требований) на основе предоставленной фабулы перед условным судом.Информационным партнером мероприятия является Ассоциация адвокатов Украины.

В этом году тематикой соревнований будут актуальные практические проблемы применения земельного законодательства, а также практики Европейского суда по правам человека. В первый день турнира пройдет имитация упрощенного судебного заседания в национальном судебном органе. На следующий день — в четвертьфинале, полуфинале и финале — команды будут соревноваться, имитируя заседание в Европейском суде по правам человека.

Данный турнир — прекрасная возможность попробовать себя в нестандартной форме изучения чрезвычайно актуальной отрасли - земельного права, познакомиться с талантливыми дебатерами, представителями ведущих юридических учебных заведений из разных уголков Украины, насладиться общения с судьями - профессиональными юристами из ведущих юридических фирм, как и признанными преподавателями в области земельного и гражданского права.

Впервые в истории проведения данного турнира благодаря спонсорской помощи юридической фирмы «Тотум» команда победитель получит денежный приз в размере 10 000 грн. Команда, которая займет второе место, получит 5000 грн.

Турнир будет проходить 22-23 апреля 2018 года в помещении Киевского апелляционного административного суда по адресу: г.Киев, ул. Московская, 8.