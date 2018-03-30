Сегодня 30 марта 2018 года, 12:03

Участники III Международного форума по защите бизнеса идентифицировали главные бизнес-угрозы в Украине

Ответ на вопрос «Что угрожает бизнесу?» искали представители различных госорганов и профессиональных сообществ

Уже третий год подряд Форум по защите бизнеса становится дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем в обсуждении и поиске эффективных защитных инструментов и механизмов. В этом году форум расширил свои границы, став международным. Несменными остались организаторы мероприятия — газета «Юридическая практика» и AO AVER LEX, генеральный партнер форума.

В фокусе внимания первой панельной дискуссии III Международного форума по защите бизнеса был вопрос «Что угрожает бизнесу?». Идентификация бизнес-угроз проходила под модерацией шеф-редактора газеты «Юридическая практика» Рустама Колесника.

Говоря об основных рисках, с которыми сталкивается бизнес в Украине, заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова условно разделила их на внешние и внутренние. К последним докладчица отнесла такие компоненты, как утечка информации, ненадлежащая подготовка внутренних нормативных документов компании, недостаточный инструктаж персонала в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (например, при проведении обыска), корпоративные конфликты (в 90% случаев они, по словам г-жи Сукмановой, перерастают в юридические споры). В числе внешних угроз замминистра юстиции выделила три проблематики: давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, «активные, жесткие действия кредиторов» и «воровство корпоративных права, имущества».

Председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Антон Янчук, рассказывая о миссии возглавляемого им органа, заверил: АРМА — не сугубо антикоррупционный орган, который действует в интересах государства. Агентство может быть полезным и для бизнеса, например, в части розыска активов в рамках уголовных производств или управления активами.

В Украине действуют порядка 80 двусторонних договоров о защите инвестиций, рассказывает Ольга Костышина, советник председателя МКАС при ТПП Украины. Она проанализировала рейтинг претензий инвесторов в хронологическом порядке. Скажем, в начале двухтысячных годов для иностранного бизнеса актуальной была проблема рейдерских захватов, а с 2014 года претензии связаны главным образом с невозможностью государства защитить международные инвестиции в связи с событиями на востоке Украины.

Место в Doing Business — это визитная карточка любого государства, констатирует Андрей Ерашов, сопредседатель комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей (СУП). По его словам, за последние несколько лет Украине удалось улучшить свои позиции в этом рейтинге (в 2014 году Украина была на 137-м месте, по данным последнего исследования, находится на 76-м), но это произошло только благодаря изменению методологии проведения данного исследования.

Как помогает предпринимателям институт бизнес-омбудсмена, рассказал Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена в Украине. В мае 2018-го исполнится ровно три года с момента, когда данный институт рассмотрел свою первую жалобу. Всего за этот период к бизнес-омбудсмену поступили около 3600 жалоб, из которых порядка двух третей были проработаны.

«Важным субъектом защиты бизнеса является судебная система. От эффективного, законного решения судьи зависит и эффективность осуществления бизнеса в Украине, стабилизации экономики нашего государства», — выразила убеждение Наталия Шуклина, проректор по научно-исследовательской работе Национальной школы судей Украины (НШС). В завершение панельной дискуссии она рассказала о роли НШС в обеспечении подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной Фемиды.

Для участников форума запланировано еще много интересных обсуждений.