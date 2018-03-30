Сегодня 30 марта 2018 года, 13:26

Медучреждения Киева готовы подписывать декларации с пациентами — Минздрав

Все киевские центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) готовы начать с апреля кампанию «Врач для каждой семьи», сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. Это означает, что они подключены к электронной системе здравоохранения и готовы подписывать декларации с пациентами, передает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Подписание деклараций начинается со 2 апреля с.г. Именно с этого дня стартует национальная кампания «Врач для каждой семьи». Порядок заключения деклараций регулирует приказ Минздрава №503 «Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь». Медучреждения, готовые к подписанию деклараций, отмечены наклейкой на двери «Здесь можно выбрать своего врача».

Заместитель министра Павел Ковтонюк напомнил, что уже с июля ПТД смогут заключить договор с Национальной службой здоровья и начать получать прямое финансирование от государства за обслуживание пациентов. Оплата по договорам будет осуществляться по тарифу — ставке за одного пациента, который подписал декларацию.

«Учреждения здравоохранения должны позаботиться, чтобы у пациентов была полная информация о них. Так, в каждом медучреждении пациент должен видеть название ЦПМСП или амбулатории, график работы, контактный телефон и перечень основных услуг, предоставляемых учреждением. Также должна быть информация о врачах: фамилия, имя, отчество, врачебная специальность (терапевт/педиатр/семейный врач), стаж работы, квалификационная категория, адрес приема, номер кабинета, график работы, контакты (все или хотя бы один из вариантов: номер телефона и электронная почта врача или регистратуры, которая организует контакт врача и пациента)», – отметил Павел Ковтонюк.

Кампания по выбору врача является бессрочной, начинается в апреле и продлится столько, сколько необходимо, уточнили в Минздраве.