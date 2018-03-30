Сегодня 30 марта 2018 года, 12:03

Проблему неисполнения судебных решений предлагается решить ограничением льгот

Преодоление проблемы неисполнения судебных решений требует ужесточения социального законодательства. Об этом идет речь в документе под названием «Теневой отчет о выполнении правительством Украины решения Европейского суда по правам человека «Бурмич и другие против Украины». Отчет подготовлен ОО «Лаборатория законодательных инициатив».

Как отмечается в документе, проблема с неисполнением судебных решений в нашей стране стала очевидной еще с принятием ЕСПЧ решений по делам «Жовнер против Украины» и «Войтенко против Украины» в 2004 году. С тех пор Украина не изменила административную практику в соответствии с рекомендациями Евросуда. Примечательно, что в 2011 году был принят Закон Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений». Он предусматривал внесение изменений в законы, регулирующие осуществление социальных выплат и специальных пенсий. Также предлагалось ограничить круг предприятий, на которые распространяется мораторий на взыскание. Впрочем, позже эти нормы были исключены из Закона.

«Таким образом, с момента принятия данный Закон был неэффективным, поскольку его реализация без устранения причин возникновения задолженности требовала ежегодного финансирования в объемах, которые значительно превышали возможности государственного бюджета», — выразили свою позицию эксперты.

Тем временем число заявлений в ЕСПЧ продолжало возрастать. С 2013 года Евросуд перешел к упрощенному рассмотрению дел, похожих на дело «Иванов против Украины», присуждая компенсацию гражданам. Примечательно, что поступали новые заявления, которые касались неисполнения решений, которые уже были предметом рассмотрения Суда.

Главным проблемным вопросом, связанным с неисполнением судебных решений, эксперты считают то, что законодательство закрепляет гарантии, не обеспеченные возможностями государственного бюджета, а также устанавливает моратории на взыскание долгов.

Причины неэффективности действия Закона «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» следующие:

1) нехватка средства (по состоянию на 19 января с.г. общее количество решений, исполнение которых гарантируется государством, насчитывало 169,5 документов на сумму 4,612 млрд грн, тогда как в госбюджете-2018 предусмотрено только 500 млн грн);

2) моратории (проблемы исполнения решения судов в связи мораториями, а также практика непередачи решений ГИС и ГКСУ в связи с «административными препятствиями»);

3) проблема исполнения решения обязательственного характера (суды отказывают в изменении способа и порядка исполнения решений, например, с обязательственного на монетарный).

В отчете представлен анализ предложенных правительством Украины мероприятий, направленных на преодоление проблем, указанных в решении «Бурмич и другие против Украины». Министерство юстиции Украины предлагает решить проблему с социальными выплатами, реализовав следующие мероприятия:

1) создать реестр льготников и использовать его информацию при планировании расходов бюджета;

2) внедрить систему мониторинга законопроектов и действующего законодательства на предмет установления дополнительных льгот и их согласованности с возможностями бюджета;

3) создать правительственный бюджетный комитет (орган КМУ) и усилить эффективность работы бюджетного комитета парламента;

4) обработать вопрос внедрения механизма финансирования существующих и/или установления новых льгот в границах определенной в бюджете квоты;

5) установить абсолютный запрет на принятие законодательства, которое препятствует исполнению решений и предусматривает гарантии, не подкрепленные госбюджетом, отменить уже действующего законодательства, содержащего подобные нормы.

«Безусловно, наиболее правильным способом решения данной проблемы является приведение законодательства относительно социальных выплат в соответствие с реальными возможностями государства», — резюмируют авторы отчета. Хотя принятие таких законов эксперты считают маловероятным. Объясняется это тем, что парламент на протяжении десятилетий принимает законы, обещающие повышение соцвыплат различным слоям, не учитывая реальные возможности государства. Не исключается и возврат властей к практике 2011 и 2012 годов, когда в законе о государственном бюджете временно приостанавливалось действие определенных норм социальных законов. Тем более что Евросуд в решении по делу «Валентина Никаноровна Великода против Украины» (2014) постановил, что такое ограничение не является нарушением Европейской конвенции.

Что касается мораториев на принудительную реализацию имущества определенных предприятий, то в «Лаборатории законодательных инициатив» отметили следующее. Считая их положения дискриминационными, авторы отчета предлагают обратиться в Конституционный Суд Украины с целью признания таких положений законов неконституционными.