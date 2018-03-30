Сегодня 30 марта 2018 года, 12:03

Апелляционный суд заслушал аргументы защитников Надежды Савченко, но оставил ее под стражей

Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов и свержения государственной власти народного депутата Надежды Савченко. Таким образом, она останется под стражей до 20 мая с.г.

Кроме того, суд признал законным задержание нардепа 22 марта 2018 года, отменив часть предыдущего определения, в котором говорилось об отсутствии предусмотренных законом оснований для задержания.

Защитники настаивали на том, что при избрании меры пресечения суд не исследовал обоснованности подозрения, как того требует закон.

Защитники настаивали, что подозрение объявлено незаконно, так как негласные следственные действия проводились в отношении руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, а не в отношении г-жи Савченко.

Также адвокаты подчеркнули, что если бы Савченко хотела скрываться, то она не приехала бы из Европы на допрос.

Сама Савченко заявила, что судить должны за действия, а не за мысли, тем более мысли народного депутата, который имеет иммунитет. И настаивала, что не намерена совершать теракт, а «подыгрывала бурному воображению» Генпрокурора.

Она также добавила, что нардепы постоянно совершают преступления против народа, когда голосуют за медреформу, коммунальные тарифы, когда «сдали Крым и допустили войну на Донбассе».

«Народ имеет право на восстание согласно статьям 5 и 6 Конституции. Потому носителем суверенитета и власти является народ. Право определять и изменять конституционный строй принадлежит народу», — сказала Н.Савченко.

Прокурор Александр Банник настаивал, что Надежда Савченко готовила преступление, поэтому отпускать ее нельзя.

Он также добавил, что разрешение на привлечение к ответственности Савченко дала Верховная Рада Украины, поэтому нарушений при объявлении ей подозрения нет.

Прокурор отметил, что Надежда Савченко может влиять на свидетелей, продолжить совершать преступление или скрываться от следствия, если выйдет из-под стражи.

В суде также заслушали правозащитника, народного депутата нескольких созывов, Героя Украины Степана Хмару, который высказал желание взять подозреваемую на поруки.