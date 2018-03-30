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Запрет на работу в течение трех лет, штраф за увольнение и другие ноу-хау трудового контракта

Суд счел, что запрет после увольнения три года работать в сфере услуг по химчистке одежды не нарушает трудовые права

Апелляционный суд Тернопольской области принял решение, которое проясняет практические аспекты применения соглашений о неконкуренции и трудовых контрактов. Обращает внимание то, что контракт был заключен с физическим лицом — предпринимателем и касался не менеджера, а рядового сотрудника. С текстом решения от 10 июля 2017 года по делу №607/1440/17-ц можно ознакомиться по ссылке.

Как следует из фабулы дела, физическим лицом — предпринимателем был заключен трудовой контракт с работником — аппаратчиком химчистки. В контракте был закреплен запрет истцу работать без письменного согласия ответчика у других работодателей в течение срока действия договора и трех последующих лет после увольнения. Эти условия истец считал ухудшающими положение работника вопреки статье 9 Кодекса законов о труде (КЗоТ) и нарушающими предусмотренное статьей 43 Конституции Украины право на труд (в том числе на труд по совместительству). К тому же контракт позволял наложение штрафа за увольнение по собственному желанию. Эти условия работник попытался признать в суде недействительными.

Правовые выводы суда можно рассмотреть в разрезе нескольких аспектов:

1) основания для заключения контракта. Суд установил, что право физических лиц — предпринимателей заключать контракты базируется, в частности, на статье 46 Хозяйственного кодекса Украины. Соответствующая норма предполагает, что предприниматели имеют право заключать с гражданами договоры об использовании их труда, в том числе соглашения и контракты. Отметим, что суд широко истолковал основания для заключения контракта, считая, что заключить его может каждый предприниматель. По общему правилу это возможно только в случаях, определенных специальным законом;

2) запрет конкуренции. Контрактом было определено, что до окончания срока его действия работник не имеет права вступать в трудовые отношения с другими предприятиями без получения согласия ответчика. Суд указал, что такое условие трудового договора соответствует части 2 статьи 21 КЗоТ, согласно которой работник имеет право реализовать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном предприятии или одновременно на нескольких, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Поскольку при заключении соглашения стороны достигли договоренности и истец согласился не вступать в другие трудовые отношения во время действия контракта, такая договоренность разрешена трудовым законодательством. Также по контракту работник обязан был в течение трех лет после увольнения не работать и не предоставлять услуг другим организациям, которые предоставляют аналогичные услуги; запрещалось проводить информационную, консультационную и научную деятельность, которая является конкурентной по отношению к услугам, товарам и бизнес-планам работодателя без его письменного согласия. Данное условие было признано не нарушающим права истца по ряду причин. Во-первых, на должность аппаратчика принимаются лица без специального образования, ответчик проводит профессиональное обучение и стажировку работников. Видимо, запрет на работу преследует целью защитить законный интерес работотодателя, который вкладывал ресурсы в развитие нанятых лиц. Во-вторых, условия контракта не устанавливают никаких ограничений истца после прекращения трудовых отношений с ответчиком выполнять любую другую работу, кроме химчистки одежды;

3) штраф за увольнение. При этом суд критически отнесся к другим нормам контракта. Пунктом контракта предусматривалось, что к работнику, который безосновательно расторгнул контракт, могут быть применены санкции в виде штрафа в размере зарплаты, умноженной на весь неотработанный период. Такое условие является недействительным в силу закона и не требует признания таким в судебном порядке. Суд отметил, что трудовым законодательством не предусмотрена возможность привлекать работника к ответственности за необоснованное расторжение трудового договора и при этом применять такой вид ответственности, как штраф за расторжение контракта. Статья 147 КЗоТ не устанавливает такого дисциплинарного взыскания, как штраф, а предусматривать другие взыскания договором между работником и работодателем запрещено. К тому же отмечалось, что статья 134 КЗоТ устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда работник возмещает материальную ответственность в размере, превышающем его среднемесячный заработок, среди которых не указано такое основание, как прекращение срочного трудового договора. Напрашивается вывод, что установить материальную ответственность в меньшем размере закон не мешает;

4) границы ухудшения положения. Ответчик указал, что положения статьи 9 КЗоТ относительно недействительности ухудшающих по сравнению с законодательством условий трудовых договоров не распространяются на контрактную форму трудового договора. Хотя в то же время суд обратил внимание на Положение о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников, утвержденное постановлением КМУ от 19 марта 1994 года №170. Пунктом 5 этого Положения предусмотрено, что условия контракта, ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. Также суд считает, что статья 9 КЗоТ применяется и к трудовым контрактам. В этом отношении судьи ссылаются на решение Конституционного Суда Украины от 9 июля 1998 года №12-рп/98. Таким образом, контракт мало отличается от обычного трудового договора, поскольку не может ухудшать положение работника по сравнению с законодательством.

Как видим, по целому ряду вопросов судьи предложили весьма инновационный взгляд на нормы трудового законодательства. Заслуживает внимания и изобретательность предпринимателя. Несомненно, оценки по этому делу дают немало поводов для дискуссии.

Виталий Дудин, «Юридическая практика»