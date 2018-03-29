Сегодня 29 марта 2018 года, 19:02

LHS: Ирина Мороз, AGA Partners, представила правовые позиции GAFTA и FOSFА

Актуальные правовые позиции GAFTA и FOSFА слушателям Школы судебной практики Legal High School представила Ирина Мороз, партнер AGA Partners.

Как правило, торговля сырьевыми товарами осуществляется посредством ассоциаций GAFTA и FOSFA, работающих в рамках английского права. Именно английского, поскольку оно универсальное и может применяться к договорам между субъектами из разных стран.

Обе ассоциации имеют свой арбитраж и предлагают список арбитров, которые уполномочены разрешать споры. Интересным, по мнению лектора, является то, что в обеих ассоциациях арбитрами выступают одни и те же люди. Так, арбитр может одновременно решать дело в арбитраже GAFTA и в арбитраже FOSFA, а их выводы нередко бывают похожими и даже идентичными.

Ирина Мороз объяснила схему рассмотрений споров: например, споры, касающиеся сделок по поставке зерновых (пшеницы, кукурузы и т.п.) решаются в арбитраже GAFTA, а по поставке масляных продуктов — в арбитраже FOSFA.

Контракты GAFTA и FOSFA должны включать стандартный перечень условий.

Бывают случаи, когда контракт заключается по телефону или по электронной почте. В такой ситуации стороны могут не включать в договор арбитражную оговорку, ведь в указании об использовании стандартной формы GAFTA и FOSFA эта оговорка уже содержится.

Различные виды стандартных форм контрактов обеих ассоциаций находятся в свободном доступе в сети интернет. Но особенность в том, что стороны, заключая договор в письменной форме (письменный контракт, содержащий ссылку, например, на GAFTA 48), наделяют его высшей силой. Это означает, что если положения письменного контракта будут противоречить стандарту, то регулировать ситуацию будут именно эти положения.

Конечно, контракт должен содержать существенные (сonditions) и несущественные условия (warranty), но совсем недавно была введена концепция промежуточных условий, предусматривающих различную юридическую силу (то есть они могут стать существенными или несущественными) в зависимости от ситуации: от того, как они прописаны в контакте, от последствий и других обстоятельств.

В подтверждение сказанному Ирина Мороз привела в качестве примеров реальные кейсы, подчеркнув, что формальным требованием всех контрактов, заключенных на условиях GAFTA и FOSFA, является апроприация. Это явление объясняется обязанностью продавца предоставить покупателю всю информацию о товаре: название судна, осуществляющего отправку товара, ориентировочное количество товара, ориентировочная дата коносамента, порт отгрузки и номера контейнеров, сроки отправки и т.п.