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Сегодня 29 марта 2018 года, 17:27

30–31 марта состоится заседание Совета адвокатов Украины

30–31 марта 2018 года в Киеве состоится заседание Совета адвокатов Украины. Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В повестку дня включены вопросы, касающиеся текущей деятельности НААУ и функционировании ЕРАУ, ряд обращений руководителей органов адвокатского самоуправления регионов по организационным вопросам, обращений отдельных адвокатов, государственных институтов относительно применения Правил адвокатской этики и др.

САУ рассмотрит результаты работы специальной временной комиссии по проверке деятельности органов адвокатского самоуправления города Киева, рабочей группы по обновлению Программы сдачи квалификационного экзамена, а также вопросы, связанные с внедрением Партнерской программы НААУ.

Проект повестки дня доступен по ссылке.

30 марта — начало регистрации в 10.00, а начало заседания в 11.00.

31 марта — начало регистрации в 9.00, а начало заседания в 10.00

Место проведения: ул. Борисоглебская 3, 2 этаж.