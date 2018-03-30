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Сегодня 30 марта 2018 года, 10:21

В эти выходные пройдет третий футбольный турнир среди адвокатов «Кубок UNBA-2018»

31 марта — 1 апреля 2018 года пройдет третий национальный футбольный турнир среди адвокатов «Кубок UNBA-2018». Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Для участия в турнире зарегистрировались 22 команды. Жеребьевка состоится 30 марта в 9.30 в помещении НААУ.

Программа соревнований состоит из двух отборочных этапов:

- соревнования на региональном уровне (при необходимости и по решению советов адвокатов соответствующих регионов);

- в городах областного значения (по общему правилу);

- всеукраинские соревнования в городе Киев (дата проведения соревнований 31 марта — 1 апреля 2018 года).

Начало регистрации участников игр — в субботу, 31 марта, в 9.00. Полуфинал и финал, которые состоятся 1 апреля, можно будет посмотреть в фейсбук-трансляции. О точном времени начала финальных соревнований будет сообщено дополнительно.

Место проведения турнира: г.Киев, ул. Физкультуры 1, корпус 5 (спортивный комплекс Национального университета физической культуры и спорта).