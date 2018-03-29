Сегодня 29 марта 2018 года, 14:07

LHS: Юлия Черных, партнер ЮК ARBITRADE, поделилась опытом назначения арбитров в арбитражах GAFTA и FOSFA

О тактике выбора и назначения арбитров в сырьевых арбитражах GAFTA и FOSFA и практике исполнения решений этих арбитражей слушателям Legal High School рассказала Юлия Черных, партнер ЮК ARBITRADE, арбитр МКАС при ТПП Украины. Сделав общий обзор GAFTA и FOSFA, а также типичных вопросов, которые передаются на рассмотрение арбитров, г-жа Черных сосредоточилась на особенностях арбитражной процедуры в GAFTA и FOSFA и их отличиях от классических арбитражных институтов. Одним из отличий она назвала динамичность слушаний в целом и отдельных этапов в частности. Лектор также обратила внимание, что зачастую арбитры не являются юристами, что, впрочем, не преуменьшает их компетентности при рассмотрении споров. Более того, существуют ограничения на привлечение в качестве арбитров юристов частной практики (в списки арбитров могут включаться корпоративные юристы и ученые в сфере права). В арбитражах GAFTA обязательным требованием к арбитру является наличие диплома GAFTA (Gafta Trade Diploma). Юлия Черных отметила, что в списках арбитров сырьевых арбитражей есть и представители Украины.

Переходя к вопросу назначения арбитров, г-жа Черных подчеркнула, что в арбитраже GAFTA, как правило, назначаются три арбитра (по согласию сторон возможно единоличное рассмотрение дела одним арбитром), в арбитраже FOSFA споры обычно рассматриваются двумя арбитрами, в случае если стороны не могут договориться, назначается третий арбитр, также возможно единоличное рассмотрение арбитром.

Лектор прокомментировала порядок назначения арбитров GAFTA и FOSFA, акцентировав внимание на сложностях, которые могут возникнуть на практике. Она, в частности, рассказала о допустимой коммуникации, проводимой с потенциальным арбитром, например, с целью установления отсутствия конфликта интересов или по вопросам назначения председателя арбитражного трибунала. Другие темы односторонней коммуникации могут поставить под сомнение беспристрастность арбитра.

Говоря об исполнении арбитражных решений GAFTA и FOSFA, г-жа Черных отметила, что они признаются и исполняются согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года. В настоящее время участниками этой Конвенции являются 157 государств. По общему правилу исполнение арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами территории, на которой запрашивается признание и исполнение соответствующих решений. Перечень оснований для отказа в таком признании и исполнении ограничивается процессуальными нарушениями, а также вопросами публичного порядка и арбитрабельности. «Правильность» применения арбитражем норм материального права не может служить основанием для непризнания вынесенного решения. Юлия Черных рассказала также о практике «черных списков», в которые попадают компании в связи с неисполнением судебных решений или неуплатой арбитражных сборов и арбитражных расходов.