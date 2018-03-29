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LHS: «Каждое сказанное слово — это контракт», — партнер AGA Partners Иван Касынюк рассказал об английском праве в контексте арбитражей GAFTA и FOSFA

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Практический взгляд на английское право через торговые арбитражи GAFTA и FOSFA слушателям Legal High School презентовал Иван Касынюк, партнер AGA Partners. Рассказав о принципах международной торговли сельхозтоварами, лектор остановился на роли ассоциаций GAFTA и FOSFA, их типовых контрактах и причинах, по которым такие контракты подчиняются английскому праву. «Английское право выбирают в 30% контрактов в международной торговле», — отметил Иван Касынюк. Он подчеркнул, что типовые контракты GAFTA и FOSFA инкорпорируются через обычные договоры, и они в свою очередь инкорпорируют английское право (положение о домициле означает, что условия контрактов толкуются в соответствии с нормами английского права) и содержат арбитражные оговорки, согласно которым все споры передаются на рассмотрение арбитражей по правилам GAFTA/FOSFA соответственно. Лектор обратил внимание, что на практике арбитражная оговорка также может быть инкорпорирована — это не лишает стороны права на арбитраж, но возможны сложности с исполнением решений в отдельных юрисдикциях.

Далее Иван Касынюк ознакомил слушателей с особенностями заключения торговых контрактов, применяемыми презумпциями и устоявшимися конструкциями, прокомментировал их толкование в английском праве, рассказал о необходимых условиях таких контрактов. «Английское право будет сосредоточено не на формальных признаках, а на предмете и сути правоотношений», — подчеркнул лектор.

«Каждое сказанное вами слово — это контракт с соответствующими правовыми последствиями», — сказал г-н Касынюк, добавив, что вопросы заключения контрактов зачастую являются предметом арбитражного спора.

Современная концепция договоров GAFTA/FOSFA состоит в том, что все положения рассматриваются как innominate terms. Но на практике к существенным условиям (conditions) относятся предмет контракта, цена, базис, сроки исполнения, а также положения о домициле и арбитражная оговорка. В арбитражной практике нередко возникают вопросы, какие именно положения договоров стороны определили как существенные, а что следует отнести к warranties, и, соответственно, какие нарушения были допущены и какие последствия они влекут за собой.

В завершение лекции Иван Касынюк презентовал case study: заключение контракта на поставку украинской сельхозпродукции и последующее арбитражное разбирательство.

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