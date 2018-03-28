Сегодня 28 марта 2018 года, 22:30

Стокгольм примечателен тем, что это очень свободный арбитраж, максимально приближенный к арбитражу ad hoc, считает спикер LHS Геннадий Цират

«Все, что нужно знать о Стокгольме и центральноевропейских арбитражах» — с такой темой лекции в рамках Legal High School перед слушателями Школы судебной практики выступил Геннадий Цират, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, адвокат, д.ю.н.

Большинство субъектов внешнеэкономической деятельности выбирают постоянно действующие арбитражные институты (а не арбитраж ad hoc). Такие арбитражи можно условно разделить на универсальные, региональные и местные.

К универсальным преимущественно обращаются стороны, которые не имеют отношения к государству места нахождения арбитража. Именно к этой категории относится Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, при этом в 50% рассматриваемых им споров участвуют шведские субъекты.

Любая арбитражная процедура в постоянно действующих арбитражных органах может быть разделена на два этапа. Первый этап включает в себя инициирование арбитражного процесса, обмен документами, формирование состава арбитров, уплату авансов и передачу дела арбитрам. Суть второго этапа — непосредственно рассмотрение дела, которое завершается принятием решения и подписанием его арбитрами.

Особенность Стокгольма по сравнению с другими арбитражными институтами проявляется еще во время инициирования процедуры. Обычно в арбитражах процесс инициируется подачей иска (например, IСС) или заявления с просьбой об арбитражном рассмотрении (например, LCA). Требования к их содержанию просты: необходимо указать истца, ответчика, адреса, изложить ваши требования, причем обосновывать все требования и ссылаться на доказательства не нужно, затем следует приложить арбитражное соглашение и уплатить регистрационный сбор.

В Стокгольме сначала подается заявление об арбитраже, к которому прилагается арбитражное соглашение или договор с арбитражной оговоркой, и уплачивается регистрационный сбор. А уже после этого генеральный секретарь решает, подсудно ли это дело данной арбитражной институции, и сообщает о принятом решении ответчику.

Достаточно сильной чертой Стокгольмского арбитражного института можно назвать назначение третьего арбитра при формировании состава третейского суда правлением. Правление решает вопрос и в случае, если стороны не согласовали состав арбитров.

Затем стороны платят регистрационный сбор, и только потом все материалы дела передаются составу арбитров. Истец подает исковое заявление после рассмотрения арбитрами условий соглашения сторон. Шведы работают по принципу: каждому надо предоставлять соответствующие данные: секретарю — заявление, арбитрам — дело и доказательства. По шведской традиции рассмотрение дел и слушания организует председательствующий арбитр.

Чтобы в Стокгольмском арбитраже состоялись устные слушания, об их проведении должны заявить какая-то из сторон или арбитр. В противном случае дело рассматривается на основании письменных материалов.

Лектор заверил: Стокгольм примечателен тем, что это очень свободный арбитраж, максимально приближенный к арбитражу ad hoc.