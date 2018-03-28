Сегодня 28 марта 2018 года, 20:35

О новинках и трендах арбитражей Парижа и Гааги рассказал Сергей Уваров, советник ЮФ Integrites

О том, что нужно знать о Париже и Гааге, рассказал слушателям Школы судебной практики Legal High School Сергей Уваров, советник ЮФ Integrites, объяснив происхождение и полномочия Международного арбитражного суда ІСС и Постоянной палаты третейского суда.

Лектор указал на несколько ключевых особенностей арбитража в ІСС: это активная роль суда ІСС, привлечение национальных комитетов для назначения арбитров, возможность summary decisions и наличие чрезвычайного арбитра (он может быть назначен еще до проведения арбитража или определения его состава и вправе применять временные меры обеспечения иска).

Сергей Уваров отметил уникальность института terms of referens (TOR) — акта о полномочиях, действующего только в ІСС. Этот акт утверждается судом ІСС и включает в себя основные вопросы, которые должны решить арбитры. Нельзя точно сказать, что этот институт хорош на 100%, вместе с тем ІСС не хочет от него отказываться, а другие арбитражные учреждения не желают его вводить.

Несомненно, ІСС гордится таким свойственным только ему институтом, предусматривающим обязанность арбитров сначала присылать решение самому суду, а потом уже направлять сторонам. Суд, как орган администрирования, в суть дела не вмешивается, но проверяет правильность формулировок, наличие всех необходимых элементов, присутствие арифметических ошибок и т.п.

Новизной и трендом последних лет являются Expedited Rules. Применяются они для решения простых споров, в которых сумма составляет менее 2 млн. Процесс должен быть быстрым и дешевым, поэтому есть определенные особенности: спор рассматривается одним арбитром независимо от согласия сторон, здесь нет TOR, арбитражное решение выносится в течение шести месяцев, но срок может быть продлен, предусмотрены сокращенные сроки подачи заявления и возможность разрешения спора без проведения слушаний (впрочем, таким образом спор можно решить в любом арбитраже, но если стороны настаивают на проведении слушаний несмотря на то, что арбитр не видит в этом необходимости, слушания дела будут проведены. Исключение составляет упрощенное производство).

Постоянная палата третейского суда (ППТС), как подчеркнул лектор, это межправительственная организация, а не арбитражная институция. ППТС может проводить межгосударственный арбитраж, частноправовой арбитраж, инвестиционный арбитраж, а также выступает компетентным органом согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. В большинстве случаев это арбитраж ad hoc.