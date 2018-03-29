Сегодня 29 марта 2018 года, 19:03

Бывший киевский судья Родион Киреев стал адвокатом в Москве

Бывший судья Печерского суда Киева Родион Киреев, который вел судебное дело экс-премьера Юлии Тимошенко, теперь работает адвокатом в Москве.

Об этом свидетельствуют записи на сайте московских адвокатов и российского Минюста, пишет «Газета по-украински» со ссылкой на INSIDER.

Р.Киреев известен тем, что в октябре 2011 года вынес приговор по «газовому» делу в отношении Юлии Тимошенко. Ее приговорили к семи годам тюрьмы.

С апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство, открытое в отношении экс-судьи. По данным ведомства, он «вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу».

Апелляционный суд Киева дал санкцию на задержание Родиона Киреева.