Сегодня 29 марта 2018 года, 19:03

Президент подписал закон о реформировании парковки

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», принятый парламентом 21 декабря 2017 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает «Экономическая правда».

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрен механизм привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковки транспортных средств на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях и осуществлению временного задержания транспортного средства, согласно документу, исполняют инспектора по парковке.

Усовершенствована система штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрена 50-процентная скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения при их уплате в течение десяти банковских дней.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Национальной полиции о таком задержании с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации автомобилей на мобильные телефоны владельцев.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты услуг парковки и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты услуг парковки.