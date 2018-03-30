Сегодня 30 марта 2018 года, 12:03

ГПУ займется расследованием вмешательства НАБУ в деятельность судьи ОАС Киева

Уголовное производство, открытое по фактам возможного вмешательства детективами НАБУ в деятельность заместителя главы Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова, передали в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает «Слово і діло».

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалобы адвоката судьи на закрытие уголовного производства Управлением внутреннего контроля НАБУ.

По мнению представителя судьи, детективы НАБУ открыли производство по фактам возможного незаконного обогащения Евгения Аблова с целью «заставить» его клиента принять решение по иску о признании противоправными и отмене результатов выборов членов в Совет общественного контроля при НАБУ в пользу Бюро или повлиять на разрешение дела путем затягивания его рассмотрения.

Адвокат также отметил, что производство внес в ЕРДР детектив НАБУ, который ранее составлял в отношении Евгения Аблова протокол об административном правонарушении за непредоставление ответа на его же запрос. По его мнению, в указанном факте просматривается конфликт интересов. К тому же, как отмечает адвокат, у НАБУ отсутствовали какие-либо веские основания для регистрации уголовного производства о якобы незаконном обогащении судьи. Представитель зампредседателя ОАС Киева добавляет, что единственным основанием внесения в ЕРДР указанного дела является докладная записка руководителя управления аналитики и обработки информации НАБУ. Он также считает, что при обработке этой записки детектив намеренно не исследовал и не учел информацию из реестра деклараций.

Кроме того, адвокат Евгения Аблова считает, что УВК НАБУ провело допросы не всех причастных к делу о вмешательстве в его деятельность. Также указывается, что наличие давления на зампредседателя ОАС Киева — это не его субъективное мнение, а подтвержденный факт, установленный решением Высшего совета правосудия.

В свою очередь детектив НАБУ на заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Однако коллегия судей приняла решение отменить постановление о закрытии уголовного производства о якобы вмешательстве в работу Евгения Аблова и передала дело в ГПУ.