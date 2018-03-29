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КСУ мог рассмотреть неконституционность положений языкового закона по сути, не ограничиваясь проверкой соблюдения процедуры

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Конституционный Суд Украины мог, принимая решение №2-рп/2018, указать также на противоречие положениям Конституции Украины норм Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», а не только констатировать существенные нарушения конституционной процедуры его принятия.

Об этом идет речь, в частности, в особом мнении судьи Николая Мельника к указанному решению. Так, судья уверен, что КСУ не ограничен в праве инспектировать на предмет конституционности действующие нормы Законов, даже если они приняты с нарушением конституционной процедуры. Напротив, такие выводы позволили бы пресечь попытки принятия явно неконституционных норм в будущем.

Всего к этому решению изложено 11 особых мнений.

Почему КСУ признал Закон «Об основах государственной языковой политики» неконституционным читайте в материале «Викрити мову», «Судовий вісник» №3 за март 2018 года.

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