Завтра состоится Пленум Верховного Суда

30 марта 2018 года в 14.00 в помещении Верховного Суда по адресу ул.П.Орлика, 8 (Кловский дворец) начнется заседание Пленума Верховного Суда.
Проектом повестки дня предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1) об утверждении состава Научно-консультативного совета при Верховном Суде;
2) об обращении в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) части второй статьи 28 Закона Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и части третьей статьи 28 Закона Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции Закона Украины от 3 октября 2017 года №2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» положениям части первой статьи 8, частей первой и третьей статьи 46 Конституции Украины;
3) об обращении в КСУ с конституционным представлением о соответствии (конституционности) пункта 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 6 декабря 2016 года №1774-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» положениям части первой статьи 8, части третьей статьи 22, частей первой и второй статьи 24, части первой статьи 126, статьи 130 Конституции Украины;
4) о внесении изменений в структуру и штатное расписание аппарата Верховного Суда.
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