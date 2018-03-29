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Литовский адвокат не смог дважды доказать незаконность своего осуждения вследствие провокации взятки

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нет правовых оснований говорить о провокации взятки, если правоохранительные органы всего лишь присоединились к противоправной деятельности лица, не являясь ее инициаторами, — такой вывод сделал Европейский суд по правам человека при рассмотрении дела «Раманаускас против Литвы» №2, решение по которому принято 20 февраля с.г.

Евросуд отметил, что органы прокуратуры лишь дали указания гр-ну В. и гр-ну Г. относительно действий, которые они могут осуществлять после того, как гр-В. сообщил о коррумпированных предложениях заявителя, то есть получили разрешение на осуществление действий, имитирующих преступное поведение. При этом Евросуд считает бесспорными доказательствами данные о том, что именно заявитель рассказал о возможности подкупа судей, называя конкретные суммы, которые необходимо уплатить, и о деле, которое он выиграл против Литвы в Евросуде.

Напомним: в 2008 году Раманаускас, занимавший тогда должность прокурора, смог доказать, что инкриминируемые действия совершены вследствие провокации преступления, то есть имело место нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Подробнее о выводах Европейского суда по делу «Раманаускас против Литвы» №2 читайте в статье «Чутливість до провокації» (газета «Судовий вісник» №3 за март 2018 года).

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