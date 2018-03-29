Сегодня 29 марта 2018 года, 15:48

АМКУ дал оценку акции, предусматривающей бесплатный проезд в троллейбусе с картой Visa

Как сообщает АМКУ, представительство MasterCard узнало об акции в житомирских троллейбусах из СМИ

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации по оплате проезда бесконтактными картами в коммунальном транспорте Житомира. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

По результатам исследования, проведенного по заявлению гражданина, относительно нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции ООО «Виза Украина», ПАО КБ «ПриватБанк», КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Житомирского городского совета при внедрении пилотного проекта по предоставлению услуг по организации оплаты проезда в коммунальном транспорте Житомира с помощью банковских бесконтактных карт, было установлено, что ООО «Виза Украина» и ПАО КБ «ПриватБанк» в рамках пилотного проекта проводят в городе совместную акцию, по условиям которой второй и четвертый проезд в общественном транспорте с картой Visa является бесплатным.

При этом в период с 20 ноября 2017 года по 30 января 2018 года воспользоваться возможностью оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской картой в общественном транспорте города могли только владельцы карт платежной системы VISA. Об акции представители других платежных систем, в частности представительство MasterCard в Украине, узнало из сообщений в СМИ, а предложения принять участие в акции данному представительству не поступали.

С целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ предоставил КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Виза Украина» и ПАО КБ «ПриватБанк» обязательные для рассмотрения рекомендации:

1) принять меры по обеспечению возможности осуществления держателями электронных платежных средств расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием электронных платежных средств не менее трех платежных систем;

2) ввести системы оплаты проезда с помощью банковских бесконтактных карт и/или других платежных карт услуги по организации оплаты проезда в общественном транспорте города Житомира без предоставления необоснованных преимуществ для любой платежной системы по сравнению с другими платежными системами;

3) любые проекты и акции, предусматривающие привлечение субъектов хозяйствования, осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством, и на конкурсной основе.