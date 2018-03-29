Продолжающиеся скандалы с утечкой личной информации пользователей Facebook в очередной раз актуализировали вопросы защиты прав человека в сети интернет и интернет-безопасности в целом.
Озаботился этим вопросом и Совет Европы — 7 марта с.г. на сессии Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ) были приняты Рекомендации CM/Rec (2018) 2 о роли и обязанностях интернет-посредников. Ожидается, что руководящие принципы, включенные в эту рекомендацию, будут использоваться государствами — членами Совета Европы при разработке и применении законодательных мер, касающихся интернет-посредников.
Документ, в частности, содержит перечень рекомендуемых мер, которые должны принять государства для обеспечения законности и прозрачности во взаимоотношениях с интернет-посредниками, гарантирования права на свободу выражения мнений, конфиденциальности и защиты данных, и корреспондирующихся с ними рекомендаций для интернет-посредников, включая регулирование вопросов использования персональных данных, модерирования контента, прозрачности и подотчетности их работы.
Так, в разделе об использовании персональных данных содержатся рекомендации интернет-посредникам исключить раскрытие личных данных третьей стороне — за исключением случаев, когда это предусмотрено законом, решением суда или компетентного административного органа, но только если такое раскрытие пропорционально преследуемой законной цели.
Интернет-посредникам также рекомендуется ограничивать обработку персональных пользовательских данных только в контексте четко определенной цели, о которой все пользователи информируются в упреждающем порядке. Дополнительные меры защиты должны применяться к автоматической обработке специальных категорий данных.
Больше о рекомендациях Комитета Министров Совета Европы о роли и обязанностях интернет-посредников читайте в статье «Персональная охрана» («Юридическая практика» №13 от 27 марта с.г.).
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