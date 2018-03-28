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АЮУ рекомендует своим представителям в ОСД исполнять обязанности по квалификационному оцениванию

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Ассоциация юристов Украины выражает обеспокоенность заявлением Общественного совета добропорядочности о прекращении его участия в процессе квалификационного оценивания судей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

Как известно, 26 марта 2018 года ОСД провел брифинг, во время которого заявил о выходе из процесса квалификационного оценивания судей и призвал прекратить его проведение.

ОСД отметил, что одними из причин выхода являются нереалистичный график собеседований кандидатов и внесение изменений в Регламент Высшей квалификационной комиссии судей Украины, согласно которым ВККС установила необходимость подписания выводов и информации всеми членами ОСД, принимавшими участие в составлении заключения. Кроме того, члены ОСД указывают, что, по их мнению, процедуры оценивания являются непрозрачными.

«Украинское законодательство не предусматривает возможности и механизма прекращения участия ОСД в квалификационном оценивании», — заявляют в АЮУ.

Ассоциация признает, что во время конкурса в Верховный Суд ОСД выполнил значительный объем работы для избрания на должности судей добропорядочных кандидатов. «Однако ситуация, сложившаяся в связи с заявлением ОСД о прекращении его участия в процессе квалификационного оценивания судей, негативно повлияет как на этот процесс, так и на уровень доверия общества и международного сообщества к результатам такого оценивания», — уточнили в профессиональной организации.

Резюмируя, Ассоциация рекомендует своим представителям в составе ОСД исполнять обязанности и способствовать урегулированию ситуации. Также АЮУ призывает ОСД и ВККС к диалогу.

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