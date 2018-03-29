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КМУ определил, как будут подаваться отчеты нотариусами о заключенных договорах купли-продажи недвижимости

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кабинетом Министров Украины утверждено постановление «Некоторые вопросы отчетности по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование». Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Нотариусы должны ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять органам ПФУ по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме.

Нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества осуществляется при наличии документального подтверждения уплаты сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества.

При удостоверении договоров купли-продажи недвижимого имущества нотариус осуществляет проверку уплаты покупателем сбора и истребует соответствующие документы.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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