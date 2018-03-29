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Как установить факт участия добровольца в боевых действиях? Решение суда

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
В основу решения были положены справки военных подразделений и показания свидетеля В основу решения были положены справки военных подразделений и показания свидетеля

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области принял решение по поводу установления факта участия в боевых действиях. Решение от 18 января 2018 года по делу №607/11458/17 не было обжаловано и уже вступило в законную силу. Этот алгоритм может быть использован в случаях, когда доказательственная база является ограниченной.

Житель Тернополя обратился в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, в котором просит установить факт его участия в боевых действиях, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины во время проведения АТО в отдельные месяцы 2014, 2015 и 2016 годов. Заявитель, ссылаясь на то, что в период службы в спецподразделении «Шахтерск» МВД Украины, а также в Добровольческом украинском корпусе, Украинской добровольческой армии принимал активное участие в боевых действиях, защищая независимость и территориальную целостность Украины в районах проведения АТО в секторе «М», в населенном пункте Широкино и других местностях вблизи города Мариуполя Донецкой области.

Подчеркивается, что заявитель находился на военной службе в Украинской добровольческой армии, которая не вошла в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, что является обязательным условием для предоставления статуса УБД. При этом суд считает необходимым отметить, что заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта своего участия в боевых действиях, а не с требованием о предоставлении ему статуса участника боевых действий.

Среди прочего заявитель предоставил справки, выданные каждым из добровольческих подразделений, о том, что он принимал активное участие в боевых действиях в составе батальона, позиции которого расположены в зоне проведения АТО.

Кроме того, факт участия лица в боевых действиях, пребывание в зоне АТО с марта 2016 года по май 2016 года в городе Авдеевка Донецкой области в составе Украинской добровольческой армии подтвердил свидетель, который находился в зоне АТО и которому предоставлен статус инвалида войны.

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