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Правительство решило на базе Офиса по продвижению экспорта создать госучреждение

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

28 марта с.г. правительство приняло решение о создании государственного учреждения «Офис по продвижению экспорта Украины» на основе уже работающего Офиса по продвижению экспорта.

Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Офис был создан в 2015 году по инициативе Минэкономразвития как проект поддержки экспорта, а с ноября 2016 года получил статус консультативно-совещательного органа при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Наталия Микольская отметила, что сейчас существует ряд не свойственных министерству функций, в частности, это консультирование и помощь экспортерам при выходе на внешние рынки. Эти функции целесообразно передать специализированному государственному учреждению. Деятельность Офиса по продвижению экспорта уже сейчас доказала эффективность работы его команды, поэтому государственное учреждение на базе Офиса продолжит применение лучших мировых практик в сфере поддержки и развития экспорта.

Как известно, Офис по продвижению экспорта создал и протестировал модель поддержки экспортеров путем предоставления экспортных услуг, экспортных консультаций, организации образовательных проектов для экспортеров, торговых миссий и выставок в страны, которые являются перспективными для экспорта украинских товаров и услуг. Офис является частью сети ETPO (Eurorean Trade Promotion Organisations) и верификатором платформы SheTrades, что открывает доступ к лучшим международным практикам поддержки экспортеров и создает новые экспортные возможности. С декабря 2016 года Офис поддерживается фондом Western NIS Enterprise Fund и проекта The Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE).

Трансформационный период закончится к декабрю 2018 года, говорится на сайте МЭРТ.

Узнать больше о создаваемом госучреждении можно по ссылке.

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