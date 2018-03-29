Суд не может установить презумпцию психического здоровья, поскольку она основана на нормах Закона и не требует доказательства, если обратное не установлено в законном порядке.
Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда Украины, пересматривая дело по иску гражданина к трем психоневрологическим больницам о возмещении морального вреда, после установления нарушений прав человека ЕСПЧ.
Так, отменяя принятые по делу в 2007—2008 годах решения, ВС отказал в удовлетворении требования об установлении юридического факта презумпции психического здоровья и отметил, что презумпция сама по себе является юридическим фактом, основанным на нормах статьи 3 Закона «О психиатрической помощи», поэтому до ее опровержения в установленном порядке в дополнительном подтверждении судом не нуждается.
О других выводах, сделанных Большой Палатой ВС по резонансному делу №2-1/07 относительно нарушения права на свободу в связи с принудительным лечением, читайте в статье «Равным счетом» («Юридическая практика» №13 (1057) от 27 марта 2018 года).
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