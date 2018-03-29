ВС установил, какой орган должен отвечать на запросы к правительству

21 марта 2018 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело по иску гражданина к Секретариату Кабинета Министров Украины о признании противоправными действий и обязательстве совершить определенные действия. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
Как следует из материалов дела, истец дважды обращался в Секретариат Кабинета Министров Украины с запросом на информацию, в котором просил предоставить доступ к информации о принятом КМУ постановлении.
Заявителю сообщили, что запрашиваемое постановление оформляется в соответствии с регламентными требованиями.
Утверждая о неполноте и недостоверности предоставленной Секретариатом правительства информации, истец обратился в суд.
Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что ответчик, будучи распорядителем запрашиваемой информации о принятом на заседании Кабинета Министров Украины постановлении, предоставил неполный ответ на первичный информационный запрос истца и не предоставил запрашиваемых документов, а повторный запрос истца направил к разработчику проекта постановления — МВД Украины.
В соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» Секретариат Кабинета Министров Украины обеспечивает рассмотрение и предоставление ответов на запросы, поступающие в Кабинет Министров Украины.
На ответчика возложена обязанность повторно рассмотреть соответствующие запросы.
Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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