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«Онлайн-продажи имеют огромный конкурентный потенциал», — отмечает ведущий эксперт ОЭСР Сабин Зигельски

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Объемы онлайн-продаж постоянно увеличиваются, и это направление становится все более приоритетным в работе антимонопольных органов. О влиянии глобализации на развитие конкуренции, международном сотрудничестве конкурентных ведомств, об имплементации лучших европейских практик в Украине в интервью «Юридической практике» рассказала Сабин Зигельски, ведущий эксперт по вопросам конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Среди конкурентных проблем e-commerce эксперт, в частности, выделила то обстоятельство, что площадки крупных игроков (речь идет о marketplaces) могут достигать доминирующего положения на рынке и получать большую рыночную власть. Яркими иллюстрациями данной проблемы на назвала дело Google (рассматривалось Еврокомиссией) и дело Facebook (которое рассматривало немецкое конкурентное ведомство).

Больше о проконкурентных эффектах диджитализации и глобализации читайте в «Юридической практике» №13 от 27 марта с.г.

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