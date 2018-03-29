Сегодня 29 марта 2018 года, 12:33

Обнародована статистика числа неплательщиков алиментов, привлеченных к общественным работам

В Винницкой области два должника по выплате алиментов с 28 марта с.г. приступили к выполнению общественно полезных работ на основании соответствующих постановлений судов, признавших должников виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 183-1 КоАП, и наложивших административное взыскание в виде выполнения общественно полезных работ. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.

По состоянию на 1 марта задолженность одного из должников составила 96 тыс. гривен, второго — 26 тыс. гривен. Сейчас оба должника трудоустроены на коммунальные предприятия Винницкой области.

«Хочу напомнить, что органами Государственной исполнительной службы направлены в суд 6434 протокола об административном правонарушении, судами в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях уже вынесены 123 решения о привлечении злостных неплательщиков алиментов к административной ответственности в виде выполнения должниками общественно полезных работ», — отметила Светлана Глущенко.