Сегодня 29 марта 2018 года, 11:01

ВС: ознакомление с условиями кредитного договора не позволит впоследствии заявить о введении в заблуждение потребителя

ВС отметил, что на момент заключения договора не были заявлены дополнительные требования относительно условий, что свидетельствует об их принятии

Многие из правовых позиций, изложенных ранее в постановлениях Верховного Суда Украины, применяются Верховным Судом (ВС) при пересмотре решений судов первой и апелляционной инстанций в кассационном порядке, что в свою очередь может свидетельствовать о неизменности уже наработанной судебной практики. Одним из таких примеров служит постановление Кассационного гражданского суда в составе ВС от 5 марта 2018 года №569/423/15-ц, в котором ставился вопрос о признании недействительным кредитного договора на основании нарушения банком законодательства о защите прав потребителей при его заключении.

Кассационный суд пересматривал дело по иску должника по кредитному договору к банку о признании такого договора недействительным. Истица ссылаясь на то, что банком при заключении спорного договора не была предоставлена полная информация об условиях кредитования и он умышленно скрыл фактическое значение реальной процентной ставки по кредиту и его фактическое удорожание. Кроме того, истица указала на то, что банк, используя элементы нечестной предпринимательской практики, установил в кредитном договоре несправедливые условия, ограничивающие ее как потребителя финансовых услуг, и тем самым ввел ее в заблуждение.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, ВС отметил, что апелляционный суд правильно установил, что оспариваемый договор подписан сторонами, которые достигли согласия по всем его существенным условиям, имели необходимый объем гражданской дееспособности, их волеизъявление было свободным и отвечало их внутренней воле, а должник на момент его заключения не заявляла дополнительных требований относительно условий этого договора и исполняла его условия, что свидетельствует о принятии ею таких условий.

Более детально с аргументацией выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Условный рефлекс» в газете «Юридическая практика» №13/1057 от 27 марта 2018 года.