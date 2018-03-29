Сегодня 29 марта 2018 года, 11:01

Вчера были избраны новый председатель НАПК и его заместитель

28 марта с.г. на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции единогласно избраны новый председатель Национального агентства — им стал Александр Мангул, и заместитель председателя — Станислав Патюк. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Наталья Корчак, занимавшая должность председателя Национального агентства в течение двух лет, поблагодарила за работу членов Национального агентства и сотрудников аппарата. «Надеюсь, что новый председатель Национального агентства продолжит институциональное становление агентства как независимого антикоррупционного органа, а также начатую работу в рамках Стратегии развития Национального агентства до 2020 года», — отметила Наталья Корчак.

Александр Мангул назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 января 2018 года №31-р. До этого на протяжении почти трех лет занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

Заместитель председателя Нацагентства Станислав Патюк назначен членом Национального агентства распоряжением правительства от 17 января 2018 №30-р.

Наталья Корчак продолжает занимать должность члена Национального агентства и координирует работу Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции.