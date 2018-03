Сегодня 28 марта 2018 года, 16:01

LHS: Представители МЮФ Integrites рассказали все, что нужно знать о Лондоне как о месте арбитража

Занятие в Legal High School продолжила лекция Елены Перепелинской, партнера, главы практики международного арбитража в странах СНГ МЮФ Integrites, и Кристины Хрипковой, старшего юриста практики. Они рассказали о Лондоне как о центре рассмотрения арбитражных споров.

Разрешением арбитражных споров с местом проведения слушаний в Англии и Уэльсе занимаются несколько арбитражных судов: Лондонский международный арбитражный суд (The London Court Of International Arbitration, LCIA), Лондонская ассоциация морских арбитров (The London Maritime Arbitrators Association, LMAA), Королевский институт арбитров Великобритании (The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). В столице Соединенного Королевства также находятся такие арбитражные институты, как Международная ассоциация торговли зерном и кормами (The Grain and Feed Trade Association GAFTA), Федерация ассоциаций торговли масличными, семенами масличных культур и жирами (The Federation of Oils, Seeds and Fats Association, FOSFA), Арбитражный институт по решению страховых мпоров (The AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Society, ARIAS).

В числе преимуществ Лондона как места рассмотрения арбитражного спора Елена Перепелинская назвала нейтральность юрисдикции, удобство и близость к доказательствам и свидетелям (для Украины это менее актуально, но компенсируется другими преимуществами), а также обратила внимание на соображения правового характера, связанные с распространением английского права: зачастую именно английское право выбирается сторонами как материальное право в договорных отношениях (из этого не следует обязательный выбор арбитража в Лондоне, но зачастую такие факты взаимосвязаны), юрисдикция понятна и прогнозируема в контексте обеспечительных мер, оспаривания арбитражного решения и поддержки арбитража со стороны судебной системы в целом.

Об особенностях регулирования юридической профессии в Англии и условиях допуска к практике рассказала Кристина Хрипкова: для предоставления интересов клиента в суде необходимо сотрудничать с местными юристами.

Далее лекторы сосредоточились на анализе Английского арбитражного акта 1996 года, положения которого применяются к арбитражному процессу с местом проведения слушаний в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии. В частности, говоря о требованиях к арбитражному соглашению, они отметили, что Акт применяется только к арбитражным соглашениям, зафиксированным в письменной форме. В то же время все неимперативные положения будут применимы к процессу в случае, если они не исключены в арбитражном соглашении. Как подчеркнули лекторы, если стороны не выбрали материальное право контракта, арбитры применяют коллизионные нормы права.

Елена Перепелинская и Кристина Хрипкова раскрыли вопросы выбора и назначения арбитров согласно Арбитражному акту 1996 года, процессуальные особенности слушаний, возможности английских судов в поддержке арбитража, прежде всего — в принятии обеспечительных мер. Лекторы объяснили, на что следует обращать внимание юридическим советникам, представляющим интересы клиентов в лондонских арбитражах. В завершение лекции г-жа Перепелинская прокомментировала порядок формирования расходов на арбитраж: практически повсеместно расходы рассчитываются, исходя из почасовых ставок, и зависят от количества времени, потраченного на слушания, а не от суммы исковых требований. «В этом смысле арбитраж в Лондоне очень слабо прогнозируем по бюджету», — резюмировала Елена Перепелинская.