Сегодня 28 марта 2018 года, 16:01

100 дней работы Верховного Суда: судьи ответили на вопросы, волнующие юридическое сообщество

Судьи ВС признают, что в силу различного профессионального опыта дискуссии среди них — вполне естественный процесс

Вчера после завершения брифинга Председателя Верховного Суда (ВС) Валентины Данишевской для журналистов в Кловском дворце подвели итоги первых 100 дней работы новой кассационной инстанции в расширенном формате: при участии адвокатов, юрисконсультов, представителей юридического бизнеса, общественных и международных организаций. Руководство ВС и судьи-координаторы рабочих групп, занимающиеся разными организационными направлениями модернизации деятельности ВС, рассказали о главных достижениях и проблемных аспектах деятельности наивысшего суда в системе судоустройства Украины, а также ответили на вопросы, волнующие юридическое сообщество.

«Верховных» судей просили разъяснить те или иные проблемные аспекты правоприменения и ответить на концептуальные вопросы. Например, вопросы были к судье Кассационного гражданского суда в составе ВС, входящего в состав Большой Палаты, Дмитрию Гудыме, который рассказал о подготовленной соответствующей рабочей группой новой модельной структуре постановления Верховного Суда: ее использование должно повысить качество мотивации решений Суда, а новые правила структурирования — обеспечить доступность для понимания не только сторонами дела, не только юристами, но и рядовыми гражданами, которые прочитают судебное решение. После выступления г-на Гудыму попросили разъяснить: будет ли новая модельная структура постановления ВС обязательной для использования всеми «верховными» судьями, ведь, как свидетельствует практика, пока что новый формат решений применяют не все, более того, одни и те же судьи в одном случае используют модельный концепт постановления, в другом — традиционный. Имплементацию нового формата судебных решений, как убежден Дмитрий Гудыма, следует осуществлять эволюционным путем: «Судьи должны постепенно, самостоятельно воспринять новую форму решений, высказать к ней замечания. Эта форма не идеальна, она нуждается в усовершенствовании. И на данном этапе мы не можем обеспечить одинаковое ее применение всеми судьями ВС».

С учетом того, что в состав нового ВС вошли представители трех юридических профессии (судьи, адвокаты, ученые), работает ли кассационная инстанция как единая команда? Это еще один вопрос, прозвучавший от собравшейся аудитории. «Стать единым коллективом действительно не просто», — признается Валентина Данишевская, добавляя: дело не в том, что в ВС представлены разные юридические профессии, а в том, что каждый «верховный» судья — это уже состоявший профессионал своего дела, и у него есть свой взгляд на те или иные вопросы. Поэтому дискуссии среди судей — вполне естественный процесс, сопровождающий принятие коллегиального решения в любом коллективе. В кадровом формате новой кассационной инстанции, объединившем опыт трех профессий, секретарь Большой Палаты ВС Всеволод Князев видит только позитив. Участие в рассмотрении дел юристов с разным профессиональным и жизненным опытом, как отмечалось, позволяет всесторонне проанализировать правовой вопрос и принять качественное решение. Комфортно работать в коллективе ВС и другой представительнице Большой Палаты ВС — Елене Кибенко, за плечами которой опыт не только научной деятельности, но и управления юридической фирмой. В Верховном Суде г-жа Кибенко курирует деятельность рабочей группы по судебному менеджменту (эффективному управлению деятельностью ВС). Вопреки расхожему мнению, что с поступлением в ВС большого количества дел энтузиазм новых судей относительно усовершенствования работы кассационной инстанции иссякнет, это не так, заверяет Елена Кибенко . По ее словам, именно судьи Кассационного административного суда в составе ВС, у которых самый высокий уровень нагрузки по сравнению с другими кассационными судами, являются активными участниками рабочей группы по судебному менеджменту.

Помимо указанных вопросов юридическое сообщество также волновали другие проблемы. Скажем, вопрос обеспечения Верховным Судом единства судебной практики (в этом случае судьи придерживаются позиции, что «стремление к единству судебной практики не должно идти в ущерб развитию права») или вопрос, касающийся случаев вмешательства в деятельность судей при осуществлении правосудия. Отвечая на него, руководство ВС заверило: к счастью, за период работы Суда подобных фактов не было, по крайней мере судьи о них не сообщали.