Сегодня 29 марта 2018 года, 09:33

Удовлетворен иск о защите имущественных авторских прав на песню группы «Скрябин»

Хозяйственным судом Черкасской области рассмотрено дело №925/4/18 по иску частной организации «Организация коллективного управления авторскими и смежными правами» в интересах общества с ограниченной ответственностью «Мун Рекордс» к физическому лицу — предпринимателю о взыскании 16 тыс. грн санкций за использование музыкального произведения без разрешения. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В ходе рассмотрения дела на основании предоставленных истцом доказательств судом установлено, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе, которое находится в городе Черкассы и в котором осуществляет хозяйственную деятельность физлицо — предприниматель, публично исполнялись музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудиотехники, среди которых было и музыкальное произведение под названием «Кольорова» в исполнении группы «Скрябин».

В соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» при нарушениях каким-либо лицом авторского права субъекты авторского права имеют право подавать иски в суд о возмещении убытков (материального ущерба), включая упущенную выгоду или взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения им авторского права, или выплату компенсации.

Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью. Ознакомиться с решением можно по ссылке.