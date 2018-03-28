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МЮФ Baker McKenzie презентует ключевые новеллы Закона о приватизации в виде инфографики

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

МЮФ Baker McKenzie выступила юридическим советником Европейского банка реконструкции и развития и Министерства экономического развития и торговли Украины в связи с реформированием нормативно-правовой базы с целью установления более эффективных, прозрачных и четких правил приватизации в Украине.

В состав группы киевского офиса под руководством управляющего партнера Сергея Пионтковского также вошли старший юрист Андрей Москалик и юрист Александр Кезь.

Недавно принятый Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» вводит новый подход к определению стартовой цены объектов приватизации, улучшает процедуру регулирования сделок приватизации и предоставляет сторонам временное разрешение выбирать право Англии в качестве права, регулирующего договор купли-продажи объекта приватизации.

«Мы благодарны за эту возможность поделиться нашим опытом, накопленным почти за 20 лет реализации проектов по приватизации в Украине. Наша фирма гордится тем, что ее привлекли к внедрению этой почти двухлетней реформы и что она оказала помощь ЕБРР и МЭРТ в создании эффективных и прозрачных правил приватизации в Украине», — − отметил Сергей Пионтковский.

Ознакомиться с самыми важными новациями Закона о приватизации поможет инфографика, размещенная по ссылке.

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