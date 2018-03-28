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Передано в суд уголовное производство в отношении лжеадвоката из Стрыя

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рекордные сроки расследовали и передали в суд уголовное производство в отношении 46-летнего жителя Стрыя, несколько лет предоставлявшего адвокатские услуги. Как оказалось, он изготовил адвокатское свидетельство, датированное 2001 годом, которое и предъявлял в суде, сообщает издание «ФАКТЫ».

В начале 2018 года стрыйский адвокат заявил в полицию, что во время судебного заседания у него украли адвокатское свидетельство. Расследуя это заявление, полицейские установили, что документ никто не похищал. Кроме того, оказалось, что такое свидетельство никогда не выдавалось, мужчина не сдавал адвокатский экзамен и не принимал адвокатскую присягу. Об этом рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Действия злоумышленника квалифицировали по признакам подделки документов, заведомо неправдивого сообщения о преступлении и введения суда в заблуждение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мошенник участвовал в основном в гражданских и административных делах. О том, представлял ли он обвиняемых по уголовным статьям, информации пока нет. Как известно, уже несколько лет гражданские защитники и юристы, не имеющие адвокатского статуса, не могут участвовать в уголовных производствах.

Послужит ли отсутствие свидетельства у «адвоката» поводом для пересмотра уже принятых решений? «Конечно, можно оспорить приговоры судов «по вновь открывшимся обстоятельствам, — комментирует адвокат Виктор Чевгуз. — После чего проверят не только наличие у мошенника удостоверения, но и то, как он вел дела. Например, не заметил, что действия совершившего кражу квалифицировали как разбой. Но в таком случае вопросы должны в первую очередь возникнуть и к обвинению, неправильно квалифицировавшему, и к судье, пропустившему это. Поэтому клиентам лжеадвоката вряд ли стоит ожидать пересмотра решений суда».

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