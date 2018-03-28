Сегодня 28 марта 2018 года, 19:16

«Мне не нужны штрафы», — премьер просит проверить публичные места с целью предотвращения пожаров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров Украины.

«В российском городе Кемерово произошла страшная трагедия, погибли дети. Хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших», — сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что подобные события надо предотвращать, а для этого нужна система контроля. «Правительство приняло решение разрешить ГСЧС проверять места скопления людей на предмет безопасности, но очевидно, что работу нужно расширить. Даем поручение ГСЧС, Минрегиону, другим органам и местной власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, клубов — всех мест, где находятся люди, — сказал премьер-министр. — Владельцы таких заведений обычно в погоне за обогащением используют каждый сантиметр площади, чтобы заработать лишнюю гривну или доллар. Но я всех предупреждаю: сделайте самопроверки заведений и сделайте все, чтобы повысить уровень безопасности».

Глава правительства предложил составить список объектов для проверок и уже через месяц озвучить результаты предыдущих проверок. «И мне не нужны штрафы! Мне нужна безопасность людей», — заявил глава правительства.