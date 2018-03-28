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НАПК составило 22 протокола в отношении руководителя ТУ ГСА в Киевской области

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 25 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Из них 22 протокола составлены в отношении одного должностного лица — начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Нацагентство установило, что Назир Бадахов, реализуя свои полномочия руководителя государственной службы по вопросам материального поощрения государственных служащих, не уведомив непосредственного руководителя — председателя ГСА о наличии у него реального конфликта интересов, издавал приказы о премировании руководства Территориального управления ГСА, которыми премировал и себя. Такие правонарушения начальник Территориального управления ГСА Украины в Киевской области совершал ежемесячно в течение февраля — декабря 2017 года.

Отмечается, что ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказанием является штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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