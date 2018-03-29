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Украина завершила переговоры с Израилем относительно Соглашения о зоне свободной торговли

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украина официально завершила активизировавшиеся в 2015 году переговоры с Государством Израиль по формированию и подписанию Соглашения о зоне свободной торговли. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Кабинета Министров Украины.

«Мы вышли на финализацию переговоров, в ближайшее время сформируем условия для подписания соглашения», — отметил г-н Гройсман, передает правительственный портал.

Указывается, что вступление в силу документа позволит сразу и без пошлин экспортировать в Израиль широкую линию агропродукции и продовольствия, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и т.п. За три года пошлины будут сняты на специи, семена, муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло.

Соглашение регулирует торговые споры, фиксирует таможенные процедуры, правила происхождения товаров, описывает санитарные и защитные средства, в том числе антидемпинговые меры.

Объем экспорта украинских товаров и услуг в Израиль в прошлом году вырос на 19% и составил 781,2 млн долларов США.

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