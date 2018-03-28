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Сегодня 28 марта 2018 года, 16:01

Задержано должностное лицо КГГА, требовавшее взятку за признание торговли алкоголем законной

26 марта 2018 года прокуратурой АР Крым совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в г.Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции задержан главный специалист отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации при получении неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Следствием установлено, что должностное лицо КГГА требовало и получило от представителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

После получения неправомерной выгоды чиновник был задержан.

Задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.