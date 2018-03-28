Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 марта 2018 года, 16:01

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Задержано должностное лицо КГГА, требовавшее взятку за признание торговли алкоголем законной

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

26 марта 2018 года прокуратурой АР Крым совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в г.Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции задержан главный специалист отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации при получении неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Следствием установлено, что должностное лицо КГГА требовало и получило от представителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

После получения неправомерной выгоды чиновник был задержан.

Задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1057) от 27/03/18 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 13 (1057)
Зарубежная практика

Персональная охрана

Отрасли практики

Емкость банка

Судебная практика

Круг да около

Тема номера:

Трастовый фон

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

UBA Students' League Moot Competition on Intellectual Property 2.0

«Человек года-2017» Энергия обновления

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом