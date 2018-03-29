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НБУ отказал белорусскому банку в согласовании приобретения существенного участия в «Сбербанке»

29 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Об этом сообщает сайт регулятора.

Соответствующее решение 19 марта 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

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