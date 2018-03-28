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Сегодня 28 марта 2018 года, 16:01

КСУ приглашает посетить научный семинар памяти профессора Леонида Юзькова

30 марта 2018 года в Конституционном Суде Украины состоится научно-практический семинар «Человеческое достоинство как конституционная ценность», посвященный памяти профессора Леонида Юзькова. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Как известно, г-н Юзьков выступал руководителем рабочей группы по подготовке проекта Конституции Украины (1991—1993), а также занимал должность первого Председателя КСУ (1992—1995).

В работе этого мероприятия примут участие судьи Конституционного Суда Украины, судьи КСУ в отставке, ученые Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Национальной академии правовых наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, Университета имени Миколаса Ромериса (Литва), Университета города Зелена Гура (Польша) и другие.

Место проведения: пресс-центр КСУ.

Начало мероприятия: 9.30.

Представителей СМИ просят аккредитоваться до 17.00 29 марта по телефонам: 238-10-80, 238-14-80.