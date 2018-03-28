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Названы имена еще трех лиц, которые станут частными исполнителями

28 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 26 марта с.г. был проведен квалификационный экзамен лиц, изъявивших желание осуществлять деятельность частного исполнителя, и утверждены его результаты. Об этом говорится на сайте Минюста.

По результатам проведения квалификационного экзамена принято решение выдать удостоверения частного исполнителя трем лицам, сдавшим экзамен, и отказать в выдаче удостоверений пяти лицам, которые экзамен не сдали.

Экзамен сдали Виталий Биловол, Анатолий Заец и Инна Салата.

Комиссия сообщает, что лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в отношении которых Комиссией принято решение о выдаче удостоверения частного исполнителя, Министерством юстиции Украины будут выданы соответствующие удостоверения в течение десяти дней со дня сдачи квалификационного экзамена.

Ознакомиться с полным текстом протокола можно по ссылке.

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