Названы имена еще трех лиц, которые станут частными исполнителями

Квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 26 марта с.г. был проведен квалификационный экзамен лиц, изъявивших желание осуществлять деятельность частного исполнителя, и утверждены его результаты. Об этом говорится на сайте Минюста.
По результатам проведения квалификационного экзамена принято решение выдать удостоверения частного исполнителя трем лицам, сдавшим экзамен, и отказать в выдаче удостоверений пяти лицам, которые экзамен не сдали.
Экзамен сдали Виталий Биловол, Анатолий Заец и Инна Салата.
Комиссия сообщает, что лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в отношении которых Комиссией принято решение о выдаче удостоверения частного исполнителя, Министерством юстиции Украины будут выданы соответствующие удостоверения в течение десяти дней со дня сдачи квалификационного экзамена.
Ознакомиться с полным текстом протокола можно по ссылке.
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