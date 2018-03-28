Сегодня 28 марта 2018 года, 12:47

LHS: Оксана Карел рассказала о том, как иностранному инвестору защитить свои интересы при нарушениях со стороны государства

Какие возможности бизнесу предоставляет международный инвестиционный арбитраж — об этом слушателям Legal High School рассказала Оксана Карел, руководитель практики арбитража АО Arzinger. Она напомнила, что возможность арбитражного разрешения споров между государством и инвестором предусмотрена Вашингтонской конвенцией 1965 года (Конвенция ICSID), Договором к Энергетической хартии, а также двусторонними соглашениями. Далее лектор рассказала о том, какие алгоритмы проверки используются, распространяются ли на конкретные правоотношения условия защиты инвестиций и какой порядок разрешения споров может быть применен. Кто и в каких случаях может рассматриваться в качестве инвестора, в каких формах возможно инвестирование, какие гарантии государство способно предоставить иностранному инвестору, какие нарушения служат основанием для обращения в международный инвестиционный арбитраж — эти вопросы проанализировала в ходе лекции спикер.

Среди факторов, создающих препятствия в деятельности инвесторов, г-жа Карел выделила нестабильное законодательство (включая налоговую нагрузку и валютное регулирование), неэффективность судебной ветви власти, риски, связанные с коррупцией и бюрократией, а также общую политическую и экономическую нестабильность. Конкретными нарушениями могут быть, в частности, экспроприация активов, запрет определенного вида бизнеса, существенное изменение налогового режима, валютные ограничения, преследование со стороны госорганов — арест, задержание, уголовное преследование менеджмента и сотрудников компании.

В продолжение лекции г-жа Карел ознакомила слушателей с нюансами передачи спора на рассмотрение компетентного арбитражного института (ICSID, ICC, SCC) и проанализировала некоторые практические кейсы, в том числе инвестиционные споры с участием Украины. Согласно статистике, к нашей стране поданы 22 иска, шесть дел разрешились в пользу государства, шесть — в пользу инвестора, в трех делах стороны достигли мирового соглашения, рассмотрение еще семи дел продолжается.