Сегодня 28 марта 2018 года, 11:05

За 100 дней работы в Верховный Суд поступило порядка 105 тыс. дел — Председатель ВС Валентина Данишевская

В конце марта с.г. наступило время для подведения итогов первых ста дней работы нового Верховного Суда (ВС). Напомним: деятельность новой кассационной инстанции была запущена в прошлом году в День работников суда — 15 декабря. В этот же день вступило в силу новое процессуальное законодательство, а также прекратили осуществлять правосудие действовавшие ранее высшие инстанции (Верховный Суд Украины и три высших специализированных суда), что ознаменовало переход Украины от четырехзвенной судебной системы к трехзвенной.

По случаю 100 дней работы в Кловском дворце вчера состоялся брифинг Председателя ВС Валентины Данишевской, в ходе которого она проинформировала о статистических показателях деятельности Суда. Как отмечалось, за этот период в Суд поступило порядка 105 тыс. дел: 75 тыс. — досталось в наследство от четырех ликвидируемых высших инстанций и еще 30 тыс. — это «новые» дела. 80 тыс. дел уже были распределены между судьями. Пальма первенства по количеству дел у Кассационного административного суда в составе ВС (КАС ВС): большая часть из 80 тыс. распределенных дел достались именно ему. Нагрузка на каждого судью этого суда — более 2 тыс. дел, тогда как, например, у судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС этот показатель значительно ниже — примерно 300 дел.

Правда, именно у КАС ВС есть в распоряжении особенный инструмент, предусмотренный только для административного процесса, — институт образцового дела. «У нас большие ожидания от этого инструмента. Во-первых, он позволит ускорить рассмотрение типовых дел, которые в большом количестве поступают в административные суды, и снизить нагрузку на судебную систему. Во-вторых, мы надеемся, что решения по образцовым делам будут исполняться правительством не только в отношении тех лиц, которые обратились в суд, но и относительно других граждан, которых касается соответствующий вопрос», — отметила г-жа Данишевская. За период работы Верховным Судом приняты решения по трем образцовым делам, причем одно из них уже вступило в законную силу. «Это решение было воспринято правительством и даже не было обжаловано в апелляционном порядке», — подчеркнула Председатель ВС, добавив, что решение ВС касается порядка 150 тыс. человек, речь идет о перерасчете пенсий работникам МВД. Она рассказала и о других знаковых решениях Верховного Суда, принятых за этот период: всего за 100 дней деятельности Судом было рассмотрено по сути уже порядка 7 тыс. дел.

Валентина Данишевская ответила и на вопросы СМИ, в частности, «Юридическая практика» поинтересовалась у Председателя ВС: с учетом озвученных в ходе публичных выступлений судей ВС замечаний можно ли говорить о том, что в будущем формат деятельности Большой Палаты ВС будет пересмотрен, например, она будет работать по принципу ad hoc или же рассматривать дела не в пленарном режиме, а более камерным составом? Напомним: в соответствии с профильным судейским законом Большая Палата является постоянно действующим коллегиальным органом Верховного Суда, в состав которого входит 21 судья ВС. Сейчас Палата насчитывает 17 судей, включая Председателя ВС, который входит в ее состав по должности.

Отвечая на этот вопрос, г-жа Данишевская подчеркнула: на этапе становления Верховного Суда говорить о несовершенстве его организационной структуры рано. Алгоритм работы Большой Палаты ВС, как отмечалось, был построен по такому принципу, чтобы максимально приблизиться к предсказуемости и единству судебной практики. «В Большую Палату вошли представители разных юрисдикций, именно в таком составе она может выполнить возложенные на нее задачи. Как только мы «разобьем» Палату на «тройки», у нас снова появится разная практика в разных юрисдикциях. Конечно, принимать решение семнадцатью судьями–специалистами в разных сферах права не просто, но именно в этом заключается задание Большой Палаты — в составе представителей разных юрисдикций достичь согласия и принять решение, к которому прислушаются и кассационные суды, и нижестоящие инстанции», — констатировала Валентина Данишевская.