Сегодня 28 марта 2018 года, 09:19

Турецкая юрфирма GÜR Law Firm объявила о назначении своего бренд-амбассадора в Украине

Иван Бозбей

Юридическая фирма GÜR Law Firm, одна из ведущих турецких юридических компаний, объявила о назначении Ивана Бозбей, независимого консультанта по стратегии и развитию, своим бренд-амбассадором в Украине.

Учитывая нарастающие темпы интеграционных процессов между Турцией и Украиной и тесное взаимодействие бизнес-сообществ обеих стран, GÜR Law Firm приняла решение активизировать свои действия по интеграции в местную бизнес-среду и установлению партнерств с украинскими ведущими юридическими компаниями.

Соответственно, задачами Ивана Бозбей станут способствование повышению узнаваемости бренда GÜR Law Firm в Украине, осведомленности о возможностях юрфирмы, выявление клиентских потребностей, коммуникация со СМИ и консолидация вокруг себя профессионального сообщества, имеющего бизнес-интересы в Турции. Кроме того, в круг компетенции бренд-амбассадора войдет установление рабочих отношений и взаимодействие с украинскими индустриальными бизнес-ассоциациями, Торгово-промышленной палатой Украины, Турецко-украинским деловым советом, Международным союзом бизнесменов Украины и Турции и прочими бизнес-сообществами.

«Украина — перспективный торговый партнер для Турции. На данный момент мы стоим на пороге создания зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, что лишь увеличит товарооборот и принесет множество интересных проектов в области M&A, ГЧП, в агросекторе, в сферах перерабатывающей промышленности, земли и недвижимости, альтернативной энергетики и т.д. Поэтому мы понимаем, что нужно быть ближе к бизнесу и уже сейчас погружаться во многие происходящие бизнес-процессы, в которые вовлечены наши будущие клиенты. Делать это удаленно бесперспективно. Соответственно, при наличии нашего представителя в Украине коммуникация и взаимодействие с украинским бизнесом будут более эффективными», — подчеркнул Тевфик ГЮР (Tevfik GÜR), управляющий партнер GÜR Law Firm.

В юрфирме убеждены, что время прикладной юриспруденции прошло. Сегодня нужно быть ближе к клиенту и самим генерировать проекты, помогая бизнесу в решении их бизнес-задач.

«Достучаться до бизнеса лишь с помощью текстов на сайте или видеороликов уже невозможно. Юристам нужно идти в бизнес-среду, устанавливая живую коммуникацию с предпринимателями, своевременно чувствуя и удовлетворяя их потребности. Я не сомневаюсь в том, что украинский бизнес, работающий в турецком направлении, лишь выиграет от наличия проводника местного происхождения, который не только может взять на себя решение юридических задач, но и способен открывать многие двери в турецком бизнес-сообществе, генерируя новые возможности для бизнеса обеих стран. На это и будут направлены наши усилия», — отметил Иван Бозбей, бренд-амбассадор GÜR Law Firm в Украине.

GÜR Law Firm — одна из ведущих юридических компаний Турции с центральным офисом в Стамбуле. Компания основана в 1984 году и оказывает полный спектр услуг по вопросам корпоративного права и M&A, ГЧП, банковского и финансового права, строительства и недвижимости, права интеллектуальной собственности, транспортного и морского права, судебной практики, арбитража и альтернативных разрешений споров, взыскания задолженности, налогообложения и в других юридических практиках. GÜR Law Firm неоднократно признавалась одной из лидирующих юридических компаний Турции такими международными рейтингами, как Legal 500, IFRL, Bestlawyers.

Сайт компании на русском языке доступен по ссылке.