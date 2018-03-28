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Введение правового регулирования неплатежеспособности должников — физических лиц — это ликвидация огромного пробела в законодательстве Украины, считают эксперты

Согласно проекту, в случае выявления нечестных действий должника он не освобождается от уплаты долгов

К развитию в Украине института банкротства физических лиц в экспертных кругах подход достаточно неоднозначный. Тем не менее парламенту на протяжении последних нескольких лет предлагалось закрепить этот институт на законодательном уровне. В частности, речь идет о законопроектах «О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом» (№2353а), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования процедуры банкротства физического лица с целью обеспечения экономической и социальной стабильности общества» (№2714) и пр. Еще один законопроект, направленный на полноценное введение института восстановления платежеспособности физического лица, был подан на рассмотрение парламента группой народных депутатов в конце февраля 2018 года — это проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060) (Кодекс).

Вторая книга проекта Кодекса «Восстановление платежеспособности физического лица» предусматривает совершенно новые механизмы, регулирующие банкротство физических лиц.

«Предложенные во втором томе проекта Кодекса по процедурам банкротства правовые механизмы урегулирования долговых проблем неплатежеспособных граждан не только своевременные, но и необходимые для экономики Украины», — рассказывает Сергей Донков, старший юрист ЮФ EVRIS.

Он также отмечает, что отечественные законодатели имплементировали в правовую систему Украины самые гуманные и прогрессивные юридические механизмы разрешения проблем неплатежеспособности, применяемые в мировой практике. В частности, при разработке законопроекта были учтены рекомендации Всемирного банка. В проекте Кодекса предусмотрена возможность досудебного урегулирования взаимоотношений между кредиторами и должниками, предложены две основные судебные процедуры: реструктуризация задолженности и удовлетворение требований кредиторов путем реализации имущества должников.

Отметим, что законопроектом предусмотрен ряд механизмов, направленных на предотвращение злоупотреблений со стороны физических лиц. Как поясняет Владислав Филатов, партнер ЮК «Соколовский и Партнеры», руководитель практики антикризисного управления активами и банкротства, разработаны критерии честности и добросовестности должника, которые проверяются и устанавливаются судом на стадии открытия дела о банкротстве, в самом процессе рассмотрения дела и при принятии решения об освобождении должника от уплаты долгов.

«В случае выявления фактов совершения нечестных действий должника по отношению к кредиторам должник не получает положительного эффекта от применения к нему процедур банкротства и не освобождается от уплаты долгов», — подчеркивает г-н Филатов.

Напомним, что проект Кодекса Украины по процедурам банкротства был принят 20 марта с.г. в первом чтении. Большинство практикующих юристов, экспертов и арбитражных управляющих единогласно заявляют о том, что документ, несмотря на свои революционные новации, в первую очередь в сфере банкротства физических лиц, должен быть существенно доработан. Но тем не менее, как отмечает Владислав Филатов, введение системы правового регулирования неплатежеспособности должников — физических лиц — это ликвидация огромного пробела в законодательстве Украины.

Более детально о предложенных механизмах восстановления платежеспособности физических лиц читайте в свежем номере «ЮП» в статье «Списать под диктовку».