Апелляционный суд Киева завтра рассмотрит жалобу на арест Надежды Савченко

Апелляционный суд Киева в четверг, 29 марта, рассмотрит апелляцию на арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «Укринформ».
Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата назначено на 29 марта 2018 года, на 13.30, зал судебных заседаний №201.
Как сообщалось, 22 марта с.г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
23 марта с.г. Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.
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