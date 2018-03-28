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Апелляционный суд Киева завтра рассмотрит жалобу на арест Надежды Савченко

28 марта 2018 года Источник:УКРИНФОРМ

Апелляционный суд Киева в четверг, 29 марта, рассмотрит апелляцию на арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «Укринформ».

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата назначено на 29 марта 2018 года, на 13.30, зал судебных заседаний №201.

Как сообщалось, 22 марта с.г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта с.г. Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

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